Festivalde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Tarım, Kültür ve Sanat Festivalinde çıkan kavgada, festivalde stant açan bir kişi ayağından vurularak yaralandı.



Gümbet Mahallesinde düzenlenen 2. Bodrum Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nde stant açan işletmecilerden Murat Arslan, standında elektrik kesintisi yaşanması ve dolaptaki ürünlerinin bozulması nedeniyle yeri kiraladığı kişiyle tartıştı.



Taraflar arasında kavgaya dönüşen olayda Arslan, ayağından tabancayla vurularak yaralandı.



Arslan, 112 Acil Sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu arada olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.