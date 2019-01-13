Festivalde Dağıtılan 2 Ton Ekmek Arası Hamsi, Dakikalar İçinde Tükendi

BURSA'nın Gürsu ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali' kapsamında dağıtılan 2 ton hamsi, dakikalar içinde tükendi.

Gürsu'da düzenlenen 'Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali' kapsamında Trabzon'un pek çok yöresel ürünü, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gürsu Belediyesi ile Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte ızgara yapılan 2 ton hamsi, ekmek arası olarak katılımcılara ücretsiz dağıtıldı. Festival kapsamında, Gürsu Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Kemençe ve yöresel sanatçıların da eşlik ettiği organizasyona katılım yoğun oldu.

'BU TÜR ETKİNLİKLER KÜLTÜRÜMÜZ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Festivalde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin farklı coğrafyalardan insanı ağırladığını ve bunlar içerisinde de çok sayıda Trabzonlunun olduğunu ifade etti. Işık, şöyle konuştu:

"Bizi biz yapan tüm değerlerimizle, bütün olmamızı pekiştirecek böyle güzelliklere ihtiyacımız var. İlçemizdeki Trabzonluların kendi kültürlerini tanıttıkları festival, ilçemizin kültürel zenginliklerinin güzel örneklerinden biri oldu. İlçe halkımızı, renkli kültürel zenginliklerimizi paylaşabilecekleri böyle güzel etkinliklerde buluşturmak bizleri mutlu ediyor. Gürsumuz, farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımızın, birlik ruhuyla huzur içinde yaşadığı, bir kent. Bu tür organizasyonlar da bizi kültürümüze sıkıca bağlaması açısından önemli. İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin yöresel zenginliklerini tanıtacağı böyle güzel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için belediye olarak desteklerimiz sürecek."

Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nizam Başkan da desteklerinden dolayı Başkan Işık'a teşekkür edip, plaket sundu..

- Bursa

Kaynak: DHA