Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi - Haberler
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Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi
Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki 'Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi.

SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki 'Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi.

Yakakent Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Festivalde 2 ton hamsi alanda kurulan mangallarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Horonların oynandığı alanda aşısız vatandaşlara Covid-19 aşısı da yapıldı.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, "İnşallah seneye hamsiden sonra da patentini aldığımız mantıyı da programımıza dahil ederek bu programı daha geniş kapsamda yapmayı hedefliyoruz" dedi.


Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Son Dakika Haberleri

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