Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi
Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Haberler | Güncel
SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki 'Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi.
SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki 'Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi.
Yakakent Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Festivalde 2 ton hamsi alanda kurulan mangallarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Horonların oynandığı alanda aşısız vatandaşlara Covid-19 aşısı da yapıldı.Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, "İnşallah seneye hamsiden sonra da patentini aldığımız mantıyı da programımıza dahil ederek bu programı daha geniş kapsamda yapmayı hedefliyoruz" dedi.