Festival yerine sünnet şöleni
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Festival yerine sünnet şöleni

Festival yerine sünnet şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye genelindeki doğal afetler ve orman yangınları sebebiyle bu yıl iptal edilen "Uluslararası Altın Biber Festivali" yerine sünnet şöleni düzenleyen Yenişehir Belediyesi, 63 ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Türkiye genelindeki doğal afetler ve orman yangınları sebebiyle bu yıl iptal edilen "Uluslararası Altın Biber Festivali" yerine sünnet şöleni düzenleyen Yenişehir Belediyesi, 63 ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınları ile Karadeniz bölgesindeki sel felaketinin ardından iptal ettiği Uluslararası Altın Biber Festivali yerine yapılan sünnet şöleninde 61 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Yenişehir Belediyesi Su Deposu Kır Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen şölene ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların çeşitli gösteri eşliğinde eğlendiği şölende, okunan duaların ardından söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 'üretken belediyecilik' anlayışıyla halka hizmet götürme gayretinde olduklarını belirtti. Başkan Davut Aydın, "Biz büyük bir milletiz. Büyük milletler aynı zamanda büyük bir ailedir. Ülkenin hangi coğrafyasında yaşanırsa yaşansın, üzüntüler de sevinçler de hepimizin. Bugün burada 61 evladımızın ve ailelerinin hayatlarının en güzel, en anlamlı ve en mutlu günlerinden birine ortak oluyoruz" dedi.

Şölenin gerçekleştirildiği, kısa süre önce hizmete açılan Yenişehir Belediyesi Su Deposu Kır Düğün Salonu'nun da ilçeye kazandırıldığını vurgulayan Başkan Davut Aydın, "Şimdi buradan mutluluklarına ortak olduğumuz evlatlarımıza ve gençlerimize bir büyükleri olarak çağrım var. Evet çocuklar, gençler, ben sizlere yükselen nesil diyorum. Unutmayın gelecek sizindir ve bu devleti yükseltecek ve kıyamete kadar yaşatacak olanlar da sizlersiniz. Bunu sakın unutmayın" diye konuştu.

Program öncesinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünden düzenlenen konvoyla ilçe turu attırılan sünnet çocuklarına altın hediye eden Davut Aydın, ailelerine de "Allah mürüvvetlerini de göstersin. Umarım orada da bir arada olur, hep birlikte eğleniriz" temennisinde bulundu. - BURSA

Festival yerine sünnet şöleni
Festival yerine sünnet şöleni
Festival yerine sünnet şöleni
Festival yerine sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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