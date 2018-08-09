Festival Öncesi Polis Vatandaşları Uyardı

Eşme İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ersoy, yarın başlayacak 23. Eşme Uluslararası Kilim Kültür ve Sanat Festivali öncesi vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada yarın başlayacak ve üç gün sürecek festivalle ilgili tüm emniyet tedbirlerinin alındığını söyledi.

Yaşanması muhtemel hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların daha dikkatli olmasını isteyen Ersoy, "Vatandaşlarımız değerli eşyalarını açıkta bırakmasınlar, evde olmadıkları zamanlarda balkon ve pencerelerini kapatsınlar. Özellikle birinci katta oturan vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı." dedi.

Festival dolaysıyla ilçeye gelen ziyaretçi sayısının artacağına dikkat çeken Ersoy, vatandaşların geceleri evde olmadıkları zamanlarda evlerin ışıklarını yanık bırakmalarını önerirken, her türlü olumsuzlukla ilgili olarak da 155 polis imdat telefonunu aramalarını istedi.