Festival İptal Edilince, Hatıra Fotoğrafı Çekildiler

ADANA'da, tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda 2010 yılın bu yana her aralık ayının ikinci haftası gerçekleşen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl valilik tarafından 'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği' gerekçesiyle iptal edildi. Alana gelen Adanalılar ise festivalin iptal olduğunu öğrenince tarihi Büyük Saat ile hatıra fotoğrafı çekilmekle yetindi.

Adana Valiliği'nin iptal kararının ardından Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce bölgede çok sayıda polis ve zırhlı araçla önlem alındı. Seyhan Belediyesi'ne ait kamyonlarla festival alanına bağlanan sokaklar trafiğe kapatılırken, bölgedeki kebapçıların da dükkan dışına masa ve ocak çıkartmasına izin verilmedi. Festivalin iptal olduğunu bilen, bilmeyen yüzlerce Adanalı, tarihi Büyük Saat'e akın etti. Ancak alınan önlemleri görünce hatıra fotoğrafı çekilmekle yetindi. Mevcut festival alanına alternatif olabilecek Mithat Saraçoğlu ve Şinasi Efendi caddelerinde de polis ve belediye ekiplerince önlemler alındığı görüldü. İptale rağmen festivali kutlamak isteyenler soluğu kebap salonlarında aldı.

- Adana