Festival için yurdun dört bir yanından gelenler Çukurca'ya hayran kaldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılan çok sayıda sporcu, doğasever ve fotoğraf tutkunu, yöre halkının ilgisinden memnun kaldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılan çok sayıda sporcu, doğasever ve fotoğraf tutkunu, yöre halkının ilgisinden memnun kaldı.

Valilik, Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde, 300'ü aşkın doğasever, fotoğraf tutkunu, sporcu ve dağcı ağırlandı.

El değmemiş doğal güzellikleri, yöresel ürünleri, Zap Suyu ve vadileriyle yerli, yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçedeki festival, yurdun dört bir yanından insanları buluşturdu, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Çukurca sakinlerinin evlerini açarak yakın ilgi gösterdiği ve ikramlarda bulunduğu katılımcılar, yörenin doğası, kültürel zenginliği ve insanların misafirperverliğinden etkilendi.

"Ülkemizin saklı kalmış cennet köşelerini tanıtma fırsatımız oldu"

Fotoğraf yarışması jüri üyesi Hamit Yalçın, AA muhabirine, uzun zamandır festivale katılmak istediğini ve bu yıl katılabildiğini söyledi.

Bölgede eşsiz güzelliklerin olduğunu gözlemlediklerini belirten Yalçın, şöyle dedi:

"Çukurca; Zap Suyu, sarp yamaçları, dağları, vadileri ve yemyeşil örtüsüyle gerçekten İsviçre Alpleri'ni aratmıyor. Festivalle ülkemizin saklı kalmış cennet köşelerini tanıtma fırsatımız oldu. Çukurca'nın doğasıyla, kültürüyle, insanıyla, yaşantısıyla anlatılması ve Türkiye'ye tanıtılması gerekiyor. Bu etkinlik o anlamda çok faydalı oluyor. Doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden insanlar geliyor, Çukurca'yı gezip görüyor ve buranın yaşamıyla kaynaşıyorlar."

Bursa'dan gelen Gürsel Egemen Ergin de bölgeye ilk kez geldiğini ve kentin doğasına hayran kaldığını belirtti.

Etkinliklerde yer alıp fotoğraf çektiklerini anlatan Ergin, "Böyle etkinliklerin devam etmesi hem bölge halkı için önemli hem de bizim gibi yeni gelenler açısından önemli. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnsanlar gayet misafirperverlerdi. Fotoğraf çekme ve yeme içme konusunda da bize her türlü yardımcı oldular, sağ olsunlar." diye konuştu.

"Herkesin burayı gezmesini isterim"

Esin Karagöz Aşan da Çukurca'ya gelmeye karar verdiğinde çevresindekilerin ön yargısıyla karşılaştığını aktararak, "Herhangi bir sorun yaşamadık. İnanılmaz sürprizli bir şehir. Şehrin tüm insanları çok sıcakkanlı ve misafirperver. Sürekli bize ikramda bulunup yardımcı olmaya çalıştılar. Herkesin ön yargısını kırıp burayı gezmesini isterim. Hakkari'den çok güzel anılarla çok memnun ayrılıyorum. İki kızım var. Onları da diğer festivale getireceğim." ifadelerini kullandı.

Emre Şentürk de ilçenin fotoğraf tutkunları açısından çok iyi bir yer olduğunu belirterek, daha önce görmedikleri ilgiyle karşılaştıklarını ve güzel anılarla ayrıldıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı