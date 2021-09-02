Festival için Mersin'e gelen bisikletçiler, Mezitli sahilinde kalacak
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Festival için Mersin'e gelen bisikletçiler, Mezitli sahilinde kalacak

Festival için Mersin'e gelen bisikletçiler, Mezitli sahilinde kalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi, bu yıl 8.'si düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivaline katılan sporcuları ağırlıyor.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi, bu yıl 8.'si düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivaline katılan sporcuları ağırlıyor.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti sahil bölümünde kurulan çadır kampta kalan 80 farklı şehirden 150 bisikletçi, Mezitli Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile ilçenin caddelerinde bisiklet sürdü. Başkan Tarhan ile birlikte belediye binası önünden bisikletleriyle hareket eden grup ikinci çevre yolu boyunca bisiklet sürerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Esnaf ve vatandaşlar da bisikletçilere alkışlarıyla destek verdi. Mersin Bisiklet Derneği tarafından organize edilen festival kapsamında Mezitli sokaklarını rengarenk kıyafetleri ve bisikletlerle gezen bisikletçiler, kentte gördükleri ilgiden, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Mersin'de bisiklet denilince ilk akla gelen ilçenin Mezitli olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, "Geçtiğimiz yıllarda da bu tür etkinlikler düzenleniyordu. Zaten Mezitli'de bisiklet konusunda öne çıkan bir kent. Bu tür bir bisiklet etkinliği olduğunda ilk akla gelen ilçe de Mezitli olmaktadır. Bu yüzden geçtiğimiz yıl Sonsuz Bisiklet Yolu projemizle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüllendirildik. Bunun yanında bisiklete yönelik çalışmalarımıza hızlandırarak devam ediyoruz. Teşvik etmek amacıyla, başarı kazanan sporcularımızı bisiklet hediye ederek ödüllendiriyoruz. Halkımızın bisiklet kullanımını artırabilmek adına projeler geliştiriyoruz. Bu şekilde bisiklet kullanımını teşvik etmeye çalışıyoruz. Her vesileyle bisiklet kullanımını özendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bisikletçilerin iki gün boyunca Mezitli Viranşehir plajında konaklayacaklarına da vurgu yapan Tarhan, "Kamp alanı olarak Mezitli'yi tercih etmeleri ve cadde ve sokaklarımızda bisikletleriyle renk cümbüşü oluşturmaları çok önemli. Biz de onları ağırlamaktan mutluyuz. Caddeleri sokakları renklendirecekler ve balkondan, dükkanından, aracından otobüsten gördükleri zaman ilgilerini çekecektir. Bizim sloganımız Mezitli'de herkes bisiklet kullanmayı öğrenecek ve bisiklete binecek. Nasıl kadın konusunda Mezitli'nin adını dünyaya duyurduysak önümüzdeki süreçte bisiklet konusunda da aynı başarıyı yakalayacağımızdan eminiz. Tüm bisikletçilere, emeği geçenlere ve Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun'a ilçemizi renklendirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Festival için Mersin'e gelen bisikletçiler, Mezitli sahilinde kalacak
Festival için Mersin'e gelen bisikletçiler, Mezitli sahilinde kalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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