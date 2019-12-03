Festival "Dali'nin Kadınları" ile final yaptı

03.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:53

Çankaya Belediyesinin destekçileri arasında olduğu Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalinin kapanışı usta oyuncuları bir araya getiren 'Dali'nin Kadınları' adlı oyunla gerçekleşti.



Sanata ve sanatçıya verdiği destekle adından söz ettiren Çankaya Belediyesi, bu yıl 24'üncü kez düzenlenen ve 28 oyunun sahnelendiği Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalinin son gününde sanatseverleri Dali'nin Kadınları adlı oyunla buluşturdu.



Belediyenin Yılmaz Güney Sahnesinde usta oyuncuları bir araya getiren oyun, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunu Erdi Işık kaleme alırken oyunun yönetmenliğinde Ali Düşenkalkar'ın imzası bulunuyor.



Dünya tarihinde büyük iz bırakmış kadınlar Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo'yu bir araya getiren absürt komedi tarzındaki oyunda izleyiciler bir parça müzikal, biraz trajedi ve bir tutam gerilim unsurunu aynı anda yaşadı.



Edith Piaf'ı Hatice Aslan'ın, Frida Kahlo'yu Hande Soral'ın, Marilyn Monroe'yu Gülin İyigün'ün ve Virginia Woolf'u da Açelya Devrim Yılhan'ın canlandırdığı oyunda Devrim Nas, Salvador Dali cinayetinde şüpheli konumda bulunan kadınlar üzerinden kendi iç dünyasını ve hayatını sorguluyor.



Dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş her biri ayrı bir renk olan efsaneleri bir araya getiren oyunda usta sanatçılar performanslarıyla Yılmaz Güney Sahnesini dolduran yüzlerce tiyatroseverin alkışını aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA