Festival Alanındaki İş Yerlerinin İhalesi Yapıldı

Hisarcık Belediyesi tarafından 7-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 32. Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali için, festival alanında oluşturulan işyerlerinin satış ihalesi yapıldı.

Belediye Düğün Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılan işyeri satış ihalesinde 145 iş yerinin yüzde 70'i kiralanırken, festival süresince ilçe merkezinde iş yerlerini açacak iş yeri sahipleri 100 TL ile bin TL arasında belediyeye ücret ödeyecekler. İlçe merkezinde iş yerleri nöbet sistemi uygulanan iş yerleri hariç, saat 20.00'de kapatılacak.

Belediye yetkilileri, kalan diğer iş yerlerinin festivalin başlamasına kadar kiralanmasını beklediklerini söylediler.(MA-EFE) - KÜTAHYA