Festival Alanı Hazır

Evvel Temmuz Festivali 11 - 14 Temmuz etkinlikleri için Ali İsmail Korkmaz Festival Alanında toplanma alanı ve sahne düzenleme çalışmaları başladı.

Bir çok etkinliğin ve programın gerçekleştirildiği 'Festival Alanı' Samandağ Belediyesi tarafından düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında yol güzergahları, sahne düzenlemesi, ışıklandırma, ses sistemi, satış sergi yerleri hazır hale getirildi.