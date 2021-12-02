FESPA Eurasia fuarı İstanbul'da başladı

İSTANBUL (AA) - Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının tüm yeniliklerinin bir arada sergilendiği Avrasya'nın önde gelen fuarlarından FESPA Eurasia 2021 İstanbul'da kapılarını ziyarete açtı.

FESPA Eurasia'dan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle geçen yıl ertelenen FESPA Eurasia fuarı başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 5 Aralık Pazar günü sona erecek fuar, 10 binden fazla sektör profesyonelini bir araya getirecek. Türkiye'nin sektör liderleri ve küresel markalardan oluşan 500'den fazla marka, yeni teknolojilerini ve en yeni uygulamalarını 8'inci kez düzenlenen FESPA Eurasia'da sergileyecek. 2 bin kişilik yabancı ziyaretçiyle tamamlanacak fuar, ekonomiye ve sektöre 1 milyar dolarlık hareket katacak.

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı Şahin Acar, heyecanla beklenen ve sektöre hareket katan fuarın yılın ortasından itibaren yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, "Tüm salgın önlemlerinin alındığı FESPA Eurasia 2021'i bu yıl 10 binden fazla ziyaretçiyle rekor katılımla tamamlamayı hedefliyoruz. Yabancı katılımcı sayısı da 2 bin kişiden fazla bir rakamla rekor kıracak. Tüm katılımcılar ve ziyaretçiler sektördeki en son yenilikleri keşfederek en iyi yatırım kararını alma şansı yakalayacaklar. Hedefimiz iç piyasayı canlandırmak ve ihracatı artırmak olacak. 4 günde fuar süresince ekonomiye 1 milyar dolarlık iş bağlantısıyla hareket katacağız." ifadelerini kullandı.

FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici ise sektörün iki yıllık enerjisini bu fuarda atacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Toplam 8,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip sektörün iş hacmi bu önemli buluşmayla genişleyecek. Baskı ve endüstriyel reklam dünyası salgında zor bir süreçten geçti, fuardaki ticari faaliyetlerle bu açığı kapatmayı hedefleyeceğiz. FESPA Eurasia, tüm bölgede bir sonraki yılın trendlerini belirleyen bir etkinlik olduğu için, fuara sadece Türkiye'den değil, Avrasya Bölgesi'nden de uluslararası ziyaretçiler yatırım yapmak için geliyor. Bizler de sektörün en iyi markalarıyla alıcıları İstanbul'da buluşturarak tüm Avrasya bölgesine hareket katacağız. Tüm sektörü 2-5 Aralık tarihleri arasında FESPA Eurasia fuarına bekliyoruz."