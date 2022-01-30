Feslikan Yaylasında mahsur kalan 30 kişilik yerli turist grubu kurtarıldı - Haberler
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Feslikan Yaylasında mahsur kalan 30 kişilik yerli turist grubu kurtarıldı

AA - Güncel
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UMKE ekiplerinin olay bölgesine gidişi Ekiplerin yaralı turisti götürmesi 112 acil sağlık aracında ilk müdahaleyi yapılması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Feslikan Yaylası bölgesinde yürüyüşe çıkan 30 kişilik yerli turist grubu dönüş yolunda bastıran ani kar yağışı ve sis yüzünden...

UMKE ekiplerinin olay bölgesine gidişi

Ekiplerin yaralı turisti götürmesi

112 acil sağlık aracında ilk müdahaleyi yapılması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Feslikan Yaylası bölgesinde yürüyüşe çıkan 30 kişilik yerli turist grubu dönüş yolunda bastıran ani kar yağışı ve sis yüzünden yollarını kaybedip bölgede bulunan boş bir eve sığındı. Turist grubu buradan 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollardan dolayı JAK ve UMKE ekipleri yaklaşık 30 dk yürüyerek turist gruba ulaştı. Burada kurtarma ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar ambulans ile hastanelere sevk edildi.

Feslikan Yaylasında mahsur kalan 30 kişilik yerli turist grubu kurtarıldı

Feslikan Yaylasında mahsur kalan 30 kişilik yerli turist grubu kurtarıldı

Feslikan Yaylasında mahsur kalan 30 kişilik yerli turist grubu kurtarıldı

AA - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil, turist, kar, Güncel, Haber

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