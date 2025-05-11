Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Fesleğen kelimesinin kökeni nedir? Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir (Kim Milyoner Olmak İster)?

Fesleğen kelimesinin kökeni nedir? Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir (Kim Milyoner Olmak İster)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkçeye Rumcadan geçen "fesleğen" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkçeye Rumcadan geçen "fesleğen" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkçeye Rumcadan geçen "fesleğen" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKÇEYE RUMCADAN GEÇEN "FESLEĞEN" KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

A: Başlık

B: Yıkamak

C: Kral

D: Sürtmek

Cevap: C

YARIŞMACI HAKKINDA

Fesleğen kelimesinin kökeni nedir? Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir (Kim Milyoner Olmak İster)?


Buse Gabakçı kimdir?

Buse Gabakçı 24 yaşında, Konya'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde eğitim hayatına devam eden Buse Hanım aynı zamanda oyunculukla ilgileniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Maçta tempo inanılmaz! Mücadelede goller peş peşe geldi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.