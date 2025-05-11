Fesleğen kelimesinin kökeni kral mı, başlık mı, yıkamak mı, sürtmek midir (Kim Milyoner Olmak İster)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkçeye Rumcadan geçen "fesleğen" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKÇEYE RUMCADAN GEÇEN "FESLEĞEN" KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

A: Başlık

B: Yıkamak

C: Kral

D: Sürtmek

Cevap : C

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Buse Gabakçı kimdir?

Buse Gabakçı 24 yaşında, Konya'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde eğitim hayatına devam eden Buse Hanım aynı zamanda oyunculukla ilgileniyor.