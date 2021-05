Fesleğen dağıtımı Çırçır ve Esentepe Mahalleleriyle devam etti

Eyüpsultan'da "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlayan fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan'da "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlayan fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı Eyüpsultan'ın mahallelerinde tüm hızıyla devam ediyor. Rami Yeni ve Rami Cuma Mahalleleriyle başlayan çiçek dağıtımı hafta sonu Çırçır ve Esentepe Mahalleleriyle devam etti. Mahallerde cadde cadde, sokak sokak gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yine yüzlerce vatandaşa fesleğen dağıttı. Balkonlardan ve pencerelerden sarkıtılan sepetlere tek tek fesleğen koyan Başkan Deniz Köken, mahalle esnaflarına ve yolda karşılaştığı vatandaşlara da fesleğen vererek yüzlerini güldürdü. Başkan Deniz Köken'e fesleğen dağıtımında AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu'da eşlik etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fesleğen dağıtımı Her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri farklı bir mahallede devam edecek. On beş gün içerisinde Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı