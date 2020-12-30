Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldı
30.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:16
Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.
4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım