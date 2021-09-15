FESCO, Akkuyu NGS'deki Vostochny terminalinin Türkiye'deki tek lojistik operatörü olacak - Haberler Ekonomi
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FESCO, Akkuyu NGS'deki Vostochny terminalinin Türkiye'deki tek lojistik operatörü olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
FESCO, Akkuyu NGS'deki Vostochny terminalinin Türkiye'deki tek lojistik operatörü olacak

Rus taşımacılık şirketi FESCO, Akkuyu Nükleer Santrali (NGS) sahasında bir dizi yükleme, tahliye ve nakliye hizmeti veren Türkiye'deki tek lojistik operatörü olacağını açıkladı.

Rus taşımacılık şirketi FESCO, Akkuyu Nükleer Santrali (NGS) sahasında bir dizi yükleme, tahliye ve nakliye hizmeti veren Türkiye'deki tek lojistik operatörü olacağını açıkladı.

FESCO ve Akkuyu NGS'nin inşasından ve sonrasında işletmesinden sorumlu Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş, Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde Vostochny kargo terminalinde ve Türkiye'deki Akkuyu NGS sahasında bir dizi lojistik hizmet sağlanması konusunda anlaşma imzaladı. Böylelikle FESCO, Akkuyu projesi çerçevesinde deniz yoluyla teslim edilen kargoların elleçlenmesini sağlayan tek lojistik operatör olarak hizmet verecek. Anlaşma, 3 yıllık dönemi kapsıyor.

FESCO Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Severilov, konuya ilişkin açıklamasında, "FESCO ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, nükleer santrallerin inşası ve ekipmanı için büyük kargoların taşınması konusunda halihazırda işbirliği yapmaktaydı. Bugün imzalanan anlaşma, ortaklığımızı ve bununla beraber verilen hizmet portföyümüzü büyütme imkanı sunuyor. Akkuyu NGS'nin inşasına yönelik kargo terminalinin tek lojistik operatörü olacağız. İlerde FESCO'nun bu faaliyet alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Rosatom İş Geliştirme Direktörü ve Akkuyu Nükleer A.Ş Projesinin Yönetim Kurulu Üyesi Ekaterina Lyakhova da Akkuyu NGS projesinin şu an aktif bir aşamada olduğunu ve Vostochny kargo terminalinin NGS'ye zamanında materyal ve temel ekipmanın tesliminin sağlanması konusunda kilit rol oynadığını belirterek, "FESCO tecrübesinin terminalin çok daha verimli olmasına katkıda bulunacağından eminim" dedi.

FESCO'nun iş geliştirme konusundaki öncelikleri arasında büyük ve ağır kargo taşımacılığı pazarındaki varlığının yanı sıra önemli müşterilerle anlaşma portföyünü geliştirmek yer alıyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: FESCO, Akkuyu NGS'deki Vostochny terminalinin Türkiye'deki tek lojistik operatörü olacak - Haberler Ekonomi
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