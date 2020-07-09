Feryatları yürek yakan baba o anları anlattı
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Feryatları yürek yakan baba o anları anlattı

Epilepsi nöbeti geçiren çocuğunu, bir kavganın yaralılarına müdahale eden ambulansa "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" feryatlarıyla yetiştiren baba, oğlunun durumuna ilişkin konuştu.

Feryatları yürek yakan baba o anları anlattı
09.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:20

Epilepsi nöbeti geçiren çocuğunu, bir kavganın yaralılarına müdahale eden ambulansa "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" feryatlarıyla yetiştiren baba, oğlunun durumuna ilişkin konuştu. Dün oğlunun doğum günü olduğunu kaydeden baba Abidin Koparan, "O ambulansın gelişi benim oğlumu hayata döndürdü. Kalbi atıyor ama uyuyor şu an. Nefes alamıyorum oğlum nefes alamayınca. Herkesten sadece dua istiyorum" diye konuştu.

Esenyurt'ta önceki akşam çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralanmış, yaralılar için olay yerine ambulans çağrılmıştı. Bu esnada 4 yaşındaki Anıl Koparan evinin banyosunda epilepsi krizi geçirirken çocuğunu kucaklayan babanın o esnada orada olan ambulansa çocuğunu yetiştirirken feryadı yürekleri dağlamıştı.

"YURT DIŞINDAN İLAÇLARI GELMİYOR"

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Anıl Koparan'ın tedavisi sürerken baba Abidin Koparan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan baba Koparan, "Banyoda oynuyordu oğlum. Suyu çok seviyordu. Ben eve gidip baktığımda oğlum banyonun içinde nöbet geçiriyordu. İlaçları yurt dışından geldiği için biraz ihmal oldu. İlaçları yurt dışından alıyorum hala bana ulaşmadı. Oğlumun ilaçları pahalı, 5 kutu ilaca 500 lira verdim hala gelmedi. Gelmeyince de çocuğum sürekli nöbet geçiriyordu. 8 aydır öyleydi sürekli nöbet geçiriyordu. Bir gün evdeydik iki gün hastanedeydik öyle geçti bu süre" diye konuştu.

"OĞLUM NEFES ALMAYINCA BİZ DE ALMIYORUZ"

Dün oğlunun doğum günü olduğunu ve tek isteğinin oğlunun bir an önce iyileşmesi olduğunu kaydeden baba Abidin Koparan, "Kucakladım. Allah'tan umut kesilmez derler ya o anda ambulans oradaydı. Belki de o ambulansın gelişi benim oğlumu hayata döndürdü. Herkesten dua bekliyorum, oğlum iyileşsin diye. Kalbi atıyor ama uyuyor. Şu an ben de nefes alamıyorum oğlum nefes alamayınca. Annesi de alamıyor. Bütün herkesten sadece dua istiyorum, oğlum iyileşsin. Başka bir şey istemiyorum. O ilaçlar yurt dışından daha erken gelsin. Yetkililere sesleniyorum; benim çocuğum gitti artık belki yaşayacak belki yaşamayacak. Onu da bilmiyorum sadece dua bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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