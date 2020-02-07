Ferudun Çelikmen'in acı günü
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Ferudun Çelikmen'in acı günü

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı.

07.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:10
Ferudun Çelikmen'in acı günü

Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı.


KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi Fatma Çelikmen vefat etti. Fatma Çelikmen'in cenaze namazı Kemaliye ilçesi Sandıkbağ Mahallesi Tahta Caminde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Fatma Çelikmen gözyaşları arasında toprağa verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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