Ferruh Gençer ve Işık Tabar Gençer, "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu
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Ferruh Gençer ve Işık Tabar Gençer, "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu

Ferruh Gençer ve Işık Tabar Gençer, 'Hayatımız Kitap' programına konuk oldu
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Pan Yayıncılık'ın kurucuları Işık Tabar Gençer ve Ferruh Gençer, Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Pan Yayıncılık'ın kurucuları Işık Tabar Gençer ve Ferruh Gençer, Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Metin Celal'in hazırlayıp sunduğu çevrim içi yayınlanan program, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalında edebiyatseverlerle buluştu.

Programda, Türkiye'de yayıncılık sektörüne uzun yıllardır katkılarda bulunan çiftin yayıncılık hikayesi, dünden bugüne Türkiye'de yayıncılığın yolculuğu ve sektörün sorunları konuşuldu.

Ferruh Gençer, Boğaziçi Üniversitesinde kulüp çalışmaları esnasında müzik yayınları hakkında çok fazla eksiklik olduğunu fark ettiklerini söyleyerek, yayınevini kurarak kendilerine bir yük bindirdiklerini ifade etti.

Yayınevini kurduklarında salt müzik hassasiyetiyle yayınlar yaptıklarını belirten Gençer, "Yayıncılıkta da belli kutuplar ve kamplaşmalar vardı. Ama biz hem Doğu hem Batı müziğinden çeviriler yaptığımız için kimse bizi kendi adamı olarak görmedi." dedi.

Işık Tabar Gençer de 35 yıllık yayın hayatlarında farklı kategorilerde 400'den fazla kitap yayınladıklarını dile getirerek, döviz kurundaki değişikliklerin ve internet sitelerindeki indirimlerin son günlerde yayıncılık sektörünü zorlayan konular olduğunu ifade etti.

Teknolojik gelişmelere karşı olmadıklarına dikkati çeken Işık Tabar Gençer, "Teknolojinin getirdiği yeniliklerle değişikler olacağını düşünüyorum. Hatta biz de e-kitap denemesi yaptık. Fakat yeterli ilgili göremedi. Sesli kitaplarla ilgili de bazı görüşmeler yaptık. Ama henüz bir adım atamadık. Bazı kitaplarımıza karekod özelliğiyle katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Her perşembe 21.00 - 21.45 saatleri arasında canlı yayınlanan "Hayatımız Kitap" programı, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalından izlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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