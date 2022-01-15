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Ferruh Duygu Spor Tesisleri hizmete girdi

Ferruh Duygu Spor Tesisleri hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli'de bir süredir yenileme çalışması süren Ferruh Duygu Spor Tesisleri'nde çalışmalar bitti.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir süredir yenileme çalışması süren Ferruh Duygu Spor Tesisleri'nde çalışmalar bitti. Alan yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Geçtiğimiz aylarda İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesisleri'nde yenileme çalışması başlatılmıştı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ferruh Duygu Spor Tesisleri'ndeki yenileme çalışmasını bitirdi ve halkın hizmetine sundu.

Alanda yapılan çalışmalar kapsamında, paslanan ve kullanımdan dolayı yer yer sökülerek tehlike oluşturan tel örgüleri tamamen kaldırıldı. 500 metrekare saha üzerinde 350 metrekare etrafı tel örgü çitleri yenilendi. Çalışma kapsamında basketbol sahasının zeminini de yenileyen Büyükşehir ekipleri, son olarak zeminin boyanmasının ardından tesisleri vatandaşın kullanımına sundu. - KOCAELİ

Ferruh Duygu Spor Tesisleri hizmete girdi

Ferruh Duygu Spor Tesisleri hizmete girdi

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Kocaeli'de bir süredir yenileme çalışması süren Ferruh Duygu Spor Tesisleri'nde çalışmalar bitti.

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