Ferrarinin kalıplarını Bursalı firma döküyor

26.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:04

Bursa'da sanayici Osman İğrek tarafından kurulan ve döküm üretimi, talaşlı imalatla takım tezgahları alanında faaliyet gösteren İğrek Makina imal ettiği otomotiv, havacılık, makine üretimi ve enerji ekipmanları parçalarıyla dünyada adından söz ettiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçen ay gerçekleştirdiği Bursa Organize Sanayi Bölgesi ziyareti kapsamında incelemelerde bulunduğu İğrek Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, son dönemde yakaladığı ihracat başarısıyla dikkati çekiyor.

Bursa'da 75 yıldır döküm üretimi, talaşlı imalat ve takım tezgahları alanında faaliyet gösteren şirket, aralarında Ferrari, Audi, Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi dünyaca ünlü markaların da bulunduğu otomotiv firmaları için döküm kalıp üretiyor.

"İlk seri takım tezgahı fabrikasını oluşturduk"

İğrek Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Üretim Müdürü Fatih İğrek, AA muhabirine, firmalarının parçada 70 tona varan döküm kapasitesi bulunduğunu, hassas parça işleme becerisi ve model yapım tesisiyle güvenilir tedarikçilerden biri olduğunu söyledi.

Birçok meşhur otomobil firmasının kalıp dökümlerinin ana tedarikçisi olduklarını belirten İğrek, "Geçtiğimiz 20 sene içinde Ar-Ge faaliyetlerine de yatırım yaparak ülkemizin ilk seri büyük tip CNC takım tezgahları üreten fabrikasını oluşturduk. 50 metrekarelik alan tarayabilen simültane 5 eksenli CNC freze tezgahımız firmamızda 2017'den beri çalışıyor. Satış amaçlı ürettiğimiz yeni CNC frezelerimiz de Türkiye'de ilk olarak 5 eksen metal işleme kafası ve iş milini de bünyemizde üretmeye başladık." dedi.

"Amerika, Orta Doğu ve Afrika'ya ihracat hedefi"

İğrek, üretimlerinin önemli bir kısmının ihracata yönelik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"1980'li yıllarda dede mesleğimiz olan ahşap işleme marangoz makineleri üretimini bırakarak döküm parça üretimine yoğunlaştık. O yıllardan itibaren özellikle Almanya ile sıcak bağımız oldu. Keza Genel Müdürümüz Orhan İğrek üniversite öğrenimini Almanya'da tamamlayarak yüksek metalürji mühendisi olarak yurda döndü. İhracatta 40'ıncı yılımıza girmek üzereyiz. Döküm parça imalatında Avrupa odaklı olan ihracat alanımızı bundan sonra ürettiğimiz CNC tezgahlarımızı tüm dünyaya satarak genişletebilmek ana hedefimiz."

Avrupa'da 12 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren İğrek, "Ülkemizin otomotiv kuruluşlarından Ford Otosan, Tofaş, Renault, Toyota'nın yanında Avrupa'da direkt olarak Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes, PSA Grup, Fiat'a çalışıyoruz. Bu firmalara kalıp üreten önde gelen müşterilerimiz de mevcut. Konusunda öncü bir kalıp üreticisi olan Fontana Grup ile Ferrari'nin de önemli bir sağlayıcısı olduk. 2004 yılından bu yana üretilen her Ferrari aracında firmamızın döküm kalıpları kullanıldı. İhracat alanımızı genişletmek ve ürünlerimizi Avrupa'dan sonra Amerika, Orta Doğu ve Afrika'ya da ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Takım tezgahı üretimine devam"

İğrek, firma olarak gelecek dönemde CNC takım tezgahları üretimine odaklanacaklarını vurgulayarak, hem döküm parça üretiminde hem de CNC tezgah üretimi alanlarında dünyada öncü bir markaya dönüşmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda, 5 eksen CNC frezelerinin öne çıkacağını aktaran İğrek, "Türkiye'de ilk defa CNC dik torna tezgahı ürettik. Bir diğer yüksek teknolojili modelimiz ise beşik tablalı işleme merkezimizdir. İhracat yaparak ülkemize döviz kazandırmak, kazancımızı teknolojiye, geleceğe yatırmak, gençlerimize vasıflı iş alanı sağlayabilmek güzel ülkemize karşı boynumuzun borcu anlayışındayız." değerlendirmesinde bulundu.

İğrek, firma olarak takım tezgahlarında uygun fiyata ve standartların üzerinde, kaliteli, yerli ürünler üretme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa kalitesinde çok yüksek teknolojili makineler ve rüzgar türbinleri geliştiriyor, üretiyoruz. Tezgahlarımızın ve türbinlerimizin en önemli özelliğinin başında Endüstri 4.0'ın nimetlerine adapte durumda olmaları geliyor. Çarpışma engelleme ve monitörleme, otomatik parça sıfırlama, takım ölçme, üretim ve servis durumu online takibi gibi niteliklerle donatılmış takım tezgahlarımızda 2020 yılı için en az 5 freze, 5 beşik tablalı işleme merkezi, 2 de dik torna satışı hedefimiz var. Ar-Ge merkezimizin bir diğer projesi olan rüzgar türbininde ise hedefimiz 2020'de seri üretime başlamak."

Kaynak: AA