Ferrari Sp38, Ferrari'nin Kişiye Özel Programının Son Ürünü

Kişiye Özel Ferrari SP38



Ferrari, "One-Off" olarak adlandırılan, "kişiye özel" Ferrari programının son ürününü gün yüzüne çıkardı.

Ferrari'nin en sadık müşterilerinden biri için, tamamen müşterinin istekleri doğrultusunda hazırladığı SP38'den sadece 1 adet üretildi. Kişiye özel hazırlanan SP38, Ferrari 488 altyapısı üzerinde geliştirilirken, efsanevi Ferrari 308 GTB ile F40 modellerine atıfta bulunan tasarım özellikleri, yüksek el işçiliği ve mühendislik seviyesiyle dikkat çekiyor.

Ferrari SP38, İtalya'daki Como Gölü kıyısında gerçekleşecek geleneksel Concorso d'Eleganza Villa d'Este etkinliğinde otomobil tutkunlarıyla ilk kez buluşacak.

Ferrari Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen otomobilin altyapısı 488 GTB'den alınırken, yine aynı modelde kullanılan çift turbo beslemeli benzinli motora görev veriliyor.

Üç katmanlı özel kırmızı rengiyle ön plana çıkan SP38'in genel tasarım dilindeki maskülen hatlar; otomotiv tarihine adını yazdıran Ferrari F40'a bolca gönderme yaparken, motor üzerindeki katmanlar, fazla ısının tahliyesi için özel olarak kullanılıyor.

Karbon fiberden geliştirilen ön tampon eklentisi, marşpiyel ve difüzörüyle dikkat çeken SP38'in jant tasarımı da F50'yi hatırlatıyor.

https://www.teknotalk.com/ferrari-sp38-64015/