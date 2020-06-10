Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş hamle Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl 1 milyon 725 bin liraya satışa çıkardığı Ferrari F355 Spider F1 model aracını hala satamadı.

Yakışıklı oyuncu 1998 model olan Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın fiyatı şimdi ise 1 Milyon 575 bin lira oldu. 150 bin lira indirim yapılan araç Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor.& ;