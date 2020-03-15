Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı
Ferrari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.
15.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:44
Ferrari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.
İtalyan otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da yaklaşık iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği, bu kararın çalışanların sağlığı için alındığı kaydedildi.
Personelden bazılarının çalışmalarını evden sürdüreceği süreçte Ferrari, gelişmelere göre fabrikalarını 27 Mart'ta yeniden açmayı planlıyor.
İtalya'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 1441 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA