Ferrari 488 Pista Ödüle Doymuyor!

Ferrari 488 Pista, Fransa'da Yılın Spor Otomobili Seçildi! Bu yıl aldığı 4 uluslararası ödül ile başarısını taçlandıran 488 Pista, son olarak Fransa'nın önde gelen otomobil dergisi MotorSport tarafından "Yılın Spor Otomobili" ödülüne layık görüldü.

Fransız otomobil dergisi "MotorSport", geçmişte F1 yarışlarının düzenlendiği dünyaca ünlü Magny-Cours pistinde, 12 spor otomobili karşılaştırdı. 4,4 km. Unuzluğundaki, pist ve çevresindeki yollarda düzenlenen organizasyonda, Ferrari'nin, aldığı uluslararası ödüllerle 2018 yılına damgasını vuran modeli 488 Pista, 1'44,90" tur süresi ile pistteki daha önceki tüm tur rekorlarını tam iki saniye geliştirdi. Bu sonuçla birlikte 11 rakibini pistte geride bırakan Ferrari 488 Pista, MotorSport Dergisi tarafından "Yılın Spor Otomobili" ödülüne layık görüldü.

0'dan 100 km/s hıza 2,85 saniyede ulaşıyor

Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB'den 90 kg daha hafif olan 1.280 kg'lık ağırlığına karşın 50 HP daha fazla güç üreten motoruyla öne çıkıyor. 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year/Yılın Motoru ödülünü kazanan motor, 488 Pista'da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista'da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488 GTB'ye göre yüzde 20 artırılmış. Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista'nın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.

Kaynak: Bültenler