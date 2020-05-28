Feromon tuzakları tek tek kontrol ediliyor
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Feromon tuzakları tek tek kontrol ediliyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meyve bahçelerinde kurulan feromon tuzakları, Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri tarafından tek tek incelendi.

Feromon tuzakları tek tek kontrol ediliyor
28.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:44

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meyve bahçelerinde kurulan feromon tuzakları, Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri tarafından tek tek incelendi.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açılamada, "İlçedeki dokuz bahçede kurulan feromon tuzaklarının ilk kontrolleri gerçekleştirildi. Yedi farklı zararlının belirlenmesi için kurulmuş olan feromon tuzaklarında, Babaeski Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri Halil Kaya, Mehmet Gümüş ve Eyüp Öndin tarafından yapılan sayımlarda, belirli bir noktaya geldiği tespit edilen bağ salkım güvesi, şeftali meyve güvesi ve doğu meyve güvesi için zirai ilaçlama yapmaları konusunda çiftçilerimiz bilgilendirilmiş olup, belirli aralıklarla yapılacak olan kontroller neticesinde çiftçilerimizin zararlılarla yerinde ve zamanında mücadele etmesinin sağlanmasına devam edilecektir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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