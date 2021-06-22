Fernando Santos Almanya Mağlubiyetinin Ardından Konuştu
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Fernando Santos Almanya Mağlubiyetinin Ardından Konuştu

Dugout - Haberler | Spor

Portekiz, Euro 2020'de oynadığı Almanya maçından 4-2 mağlubiyetle ayrıldı. Grubun final maçında Fransa ile karşılaşacak Portekiz, bu mağlubiyetle işini zora soktu. Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekiz, Euro 2020'de oynadığı Almanya maçından 4-2 mağlubiyetle ayrıldı. Grubun final maçında Fransa ile karşılaşacak Portekiz, bu mağlubiyetle işini zora soktu. Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos Almanya Mağlubiyetinin Ardından Konuştu

Kaynak: Dugout

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