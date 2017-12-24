Fernando Sakatlandı

Galatasaray'da Göztepe maçında Garry Rodrigues'in ardından Fernando da sakatlandı.



Süper Lig'de Göztepe ile evinde oynayan Galatasaray, iki sakatlık yaşadı. Mücadelenin 41. dakikasında Garry Rodrigues sakatladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda sakatlık yaşadı. Müsabakanın 88. dakikasında da Fernando sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcunun yerine 90. dakikada Sinan Gümüş girdi. - İSTANBUL