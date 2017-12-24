Fernando Sakatlandı
Galatasaray’da Göztepe maçında Garry Rodrigues’in ardından Fernando da sakatlandı.
Galatasaray'da Göztepe maçında Garry Rodrigues'in ardından Fernando da sakatlandı.
Süper Lig'de Göztepe ile evinde oynayan Galatasaray, iki sakatlık yaşadı. Mücadelenin 41. dakikasında Garry Rodrigues sakatladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda sakatlık yaşadı. Müsabakanın 88. dakikasında da Fernando sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcunun yerine 90. dakikada Sinan Gümüş girdi. - İSTANBUL
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