Fernando Muslera: Yarınki maç bizim için çok önemli

Yarın birinci sıradaki yerlerini korumak istediklerini söyleyen Muslera, "Biz birinci sıradayız. Yarın biz birinciliği korumak, Lazio da elde etmek için oynayacak. Bence iki takım da turnuvanın sonuna kadar gidebilir. Bundan sonra işimiz elbette zorlaşacak. Hayaller ve hedeflerin benzer olduğunu düşünüyorum iki takım için de. İki takımın hedefi de turnuvanın finaline kadar gitmek. Umarım finalde karşılaşırız. Finalde olmak için her şeyimizi vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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