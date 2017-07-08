Fernando Muslera'ya Şaşırtan Teklif

Wesley Sneijder ile yollarını ayıran Galatasaray'da Fernando Muslera konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.



A Spor'un verdiği bilgiye göre ; yönetim Uruguaylı kaleciye yeni bir sözleşme teklifi yaptı. Ancak bu teklifin, mevcut sözleşmedeki rakamın da altında olduğu ve kafası karışan Muslera ile görüşmelerin şimdilik tıkandığı belirtildi.



Muslera'ya, 2014-2015 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro, 2015-2016 sezonu için 3 milyon 300 bin Euro, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonları için de 3 milyon 575 biner Euro olma üzere, toplam 13 milyon 200 bin euro sabit transfer ücreti ödeneceği açıklanmıştı.