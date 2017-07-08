Fernando Muslera'ya Şaşırtan Teklif

Wesley Sneijder ile yollarını ayıran Galatasaray'da Fernando Muslera konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fernando Muslera'ya Şaşırtan Teklif

Wesley Sneijder ile yollarını ayıran Galatasaray'da Fernando Muslera konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

A Spor'un verdiği bilgiye göre ; yönetim Uruguaylı kaleciye yeni bir sözleşme teklifi yaptı. Ancak bu teklifin, mevcut sözleşmedeki rakamın da altında olduğu ve kafası karışan Muslera ile görüşmelerin şimdilik tıkandığı belirtildi.

Muslera'ya, 2014-2015 sezonu için 2 milyon 750 bin Euro, 2015-2016 sezonu için 3 milyon 300 bin Euro, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonları için de 3 milyon 575 biner Euro olma üzere, toplam 13 milyon 200 bin euro sabit transfer ücreti ödeneceği açıklanmıştı.