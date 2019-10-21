Fernando Muslera: "Taraftarlarımız sahayı Real Madrid'e yine cehenneme çevirecektir"

21.10.2019 21:52

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarların yine Real Madrid'e sahayı cehenneme çevireceklerini, bundan da şüphe duymadığını söyledi.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın evinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sarı-kırmızılı taraftarların destekleri ile büyük oynamanın kendilerine ekstra bir güç verdiğini söyleyen Muslera, "Bu rakipler için zor bir durum. İsim önemli değil bu Real Madrid, Fenerbahçe, Beşiktaş olabilir. O motivasyon hep oluyor. Özellikle yarın maç bizim çok önemli. Yarın ki maçta da taraftarımız 90 dakika arkamızda olacaktır. Rakibimize sahayı yine cehenneme çevireceklerdir. O atmosferi yapacaklarından hiç şüphem yok" diye konuştu.



"2013 yılında eliyorduk"



Taraftarların 'Yılın maçı' yorumları yapmasının sorulması üzerine deneyimli eldiven, "Real Madrid'e karşı oynuyorsanız bu çok önemli bir maçtır. Grubun en önemli maçlarından biri. Taraftarlarımızın da böyle düşünmesi normal. Yılın maçı olarak nitelendirmeyelim tabi ama çok önemli bir maç bizi bekliyor. Real Madrid'e karşı 2013 çok önemli mücadeleye çıktık. Onları eliyorduk. Oynadığımız oyun, taraftarın yaptığı atmosfer inanılmazdı. Yılın maçı olmasa da onların desteği ile beraber çok önemli bir maça çıkacağız. Umuyorum ki maçtan en iyi sonuçla ayrılacağız" şeklinde konuştu.



"Real Madrid ile bir kez daha oynamak beni heyecanlandırıyor"



Real Madrid ile çok maç yapmanın iyi şeyler yaptıklarını gösterdiğini vurgulayan Muslera, "Demek ki şampiyon takım olduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'ne alışık bir takım olduğumuzu gösteriyor. O yüzden bir kez daha Real Madrid'e karşı oynamak beni gururlandıracak. Bir futbolcu olarak bu tip bir turnuvada, bence en önemli turnuva. Galatasaray benim ikinci evim. İyi hissediyorum. Çok önemli başarılara imza attım. 5 şampiyonluk yaşadım. Birçok Şampiyonlar Ligi maçı oynadım. Bir kere daha oynamak hem heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA