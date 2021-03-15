Fernando Muslera ile 3 yıl daha Galatasaray'da
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Fernando Muslera ile 3 yıl daha Galatasaray'da

15.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:06
Fernando Muslera ile 3 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor. Uruguaylı kaleci ile yarın sözleşme imzalanacak.

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. Galatasaray ile 374 maça çıkan tecrübeli eldiven 5 lig şampiyonluğu, 5 Süper Kupa, 4 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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