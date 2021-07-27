Fernando Muslera: "Hocamın verdiği destek çok önemli"
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Fernando Muslera: "Hocamın verdiği destek çok önemli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, PSV maçı öncesinde ilk karşılaşmada kalesinde gördüğü 5 golün ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisine verdiği desteğin çok önemli olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, PSV maçı öncesinde ilk karşılaşmada kalesinde gördüğü 5 golün ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisine verdiği desteğin çok önemli olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarın oynanacak olan PSV Eindhoven maçı öncesinde soruları yanıtladı. İlk maçta talihsiz bir karşılaşma çıkardığını söyleyen Muslera, "Ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Kalecilerin hayatında bu tip şeyler olabiliyor. Kimse böyle olsun istemezdi ama talihsiz bir maç ortaya çıktı. Birçok destek mesajları aldım. Türkiye'deki kalecilerle devamlı görüşüyorum. Onun haricinde buradan çıkardığım dersler oldu ama en önemlisi başta beni en iyi tanıyan Fatih Hocam olmak üzere taraftarlar, takım arkadaşlarım, herkes bana destek verdi. Bu maçtan bana kar kalan tek şey bu oldu. Hocamın bana verdiği destek çok önemli, çünkü benim potansiyelimi en iyi bilen o" diye konuştu. Form durumu hakkında da konuşan Muslera, "Tam tersine hem fizik hem de mental olarak hazır geldim. Copa America'da önemli maçlar oynuyorsunuz, bir hafta gibi kısa bir sürede bunu kaybetmezsiniz. Kalecilerin hayatında bu tip maçlar olabiliyor. Buradan ders çıkarmak için bunu bir araç olarak kullanmak gerekiyor. Fiziksel ve mental olarak hiçbir sıkıntım yoktu" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Fernando Muslera: 'Hocamın verdiği destek çok önemli'
Fernando Muslera: 'Hocamın verdiği destek çok önemli'
Fernando Muslera: 'Hocamın verdiği destek çok önemli'
Fernando Muslera: 'Hocamın verdiği destek çok önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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