Fernando Muslera, Galatasaray'daki 300. Maçına Çıktı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-kırmızılı takımdaki 300. resmi maçına çıktı.
Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımdaki 300. resmi maçına çıktı. Uruguaylı kaleci, 8. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce 245 Süper Lig, 31 UEFA Şampiyonlar Ligi, 13 Ziraat Türkiye Kupası, 6 TFF Süper Kupa ve 4 UEFA Avrupa Ligi maçında görev aldı.
EN FAZLA RESMİ MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU
Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla resmi maça çıkan ve 11 kupayla en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekorlarına sahip.
YORUMLAR (2)
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ADAMSIN...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Aslan aslan gerisi hikaye ..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır