Fernando Muslera, Yaptığı Hatayla Galatasaraylıların Yüreklerini Ağzına Getirdi

TFF Süper Kupa finalinde Akhisar'la kozlarını paylaşan Galatasaray'da kaleci Muslera inanılmaz bir hataya imza attı.

Uruguaylı kaleci, zeminin de azizliğine uğradı ve kendisine verilen geri pası uzaklaştıramazken, sarı-kırmızılı taraftarların yürekleri ağızlarına geldi. Pozisyonun devamında Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

GALATASARAY DEFANSI TEHLİKEYİUZAKLAŞTIRDI

Muslera'nın ıskaladığı top, ceza alanı çizgisine doğru gitti ve orada topu alan Seleznyov, yaptığı vuruşta Galatasaray defansını geçemedi. Pozisyonun devamında Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.