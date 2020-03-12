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Fernando Muslera, Galatasaray, Beşiktaş, Selçuk, Spor

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi kaçırmadı

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, transfer olduğu günden bu yana Beşiktaş ile onanan hiçbir derbiyi kaçırmadı.

12.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:55
Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi kaçırmadı

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, transfer olduğu günden bu yana Beşiktaş ile onanan hiçbir derbiyi kaçırmadı.


Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbinin gediklisi durumunda bulunuyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerde görev alıyor. Muslera geldiğinden beri maç kaçırmazken, Selçuk ise sadece 1 maçta görev almadı.


Uruguaylı file bekçisi oynadığı 20 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 6 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.


Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.


Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 20 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 20 gol yedi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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