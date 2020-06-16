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Fernando Muslera, ameliyat edildi

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera, ameliyat edildi.

Fernando Muslera, ameliyat edildi
16.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:52

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera, ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçın 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile çarpışan ve tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan Uruguaylı kaleci, Liv Hospital Ulus'ta ameliyat geçirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim, Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Terim ailesi, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de tecrübeli file bekçisinin 34. yaş gününü kutladı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Fernando Muslera'nın eksikliğini hissedeceklerini söyledi.

Muslera'nın hem doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun ziyaretini yaptıklarını aktaran Terim, "Kendisi gayet iyi. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Eşiyle, kendisiyle oturduk. Olabilecek en iyi şekilde. Muslera bizim için sadece bir kaleci olmaktan öte önemli şeyler ifade ediyor. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönecek. Böyle durumlarda artık olduktan sonra 'Allah beterinden saklasın' demek gerekiyor. İnşallah bir an önce ayağa kalkar ve ailesi olan Galatasaray'a kavuşur." diye konuştu.

Fatih Terim, Muslera'nın Türk futbolunda herkes tarafından sevilen bir isim olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Muslera, 2011'de aldığımızdan bu yana Türkiye'de her türlü hareketiyle sevilen bir figür. Galatasaraylılar için de diğer takım taraftarları için de çok önemli. Hem sporculuğuyla hem de futboluyla herkesin sevgisini kazanmış bir isim. Ülkemizin bu konulardaki hassasiyetini de başka hiçbir ülkede görmüyorum. Kendim yattığım zaman da aynısı olmuştu. Herkesin aynı anda kanat germesi, güzel dileklerde bulunması hiçbir ülkede olacak bir şey değil. Muslera da bunu hak eden bir sporcu. Böyle bir futbolcuyu da bünyemizde barındırdığımız için çok mutluyuz."

Yener İnce: "Beklentimiz 6 ayda dönmesi"

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce ise ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek Muslera'nın yaklaşık 6 ayda sahalara döneceğini söyledi.

Güzel bir ameliyat olduğunu aktaran İnce, "Herhangi bir sıkıntı, komplikasyon yaşanmadan bitirdik. Kötü ve şanssız bir sakatlık. Aynı sahada Emre Akbaba da benzer bir sakatlık yaşadı. Hemen hemen aynı sakatlık. Çok güzel bir ekip çalışmasıyla ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda dinleniyor ve iyi durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bugün buradayız ama yarın veya diğer gün çıkabileceğiz." ifadelerini kullandı.

İnce, bu tip durumlarda geri dönüşle ilgili kesin süre vermek istemediklerini vurgulayarak, "Önce kırığın kaynaması, sonra da futbolcunun oynayabilecek düzeye gelmesi gerekiyor. Emre Akbaba örneğinde gördüğünüz gibi beklentimiz 6 ayda dönmesi ama herhangi bir gün vermek doğru değil. Sonuçta Muslera bir kaleci ve belli özellikleri kazanması gerekiyor ancak beklediğimizden önce döneceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bugün 34 yaşına giren Uruguaylı kalecinin yaşının sakatlıktan dönüş için sorun teşkil etmeyeceğini dile getiren Yener İnce, "Muslera'nın fizyolojik yaşı bence 20'lerde. Çok güçlü, iyi çalışan bir futbolcu. Yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Günümüz futbolunda kaleciler için 34 ileri bir yaş değil. En kısa sürede dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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