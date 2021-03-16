Fernando Muslera, 2024'e kadar Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hem pandemi döneminde hem sözleşme yenilerken maaşında yaptığı indirimlerle Fernando Muslera'nın gerçek bir kaptan gibi davrandığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hem pandemi döneminde hem sözleşme yenilerken maaşında yaptığı indirimlerle Fernando Muslera'nın gerçek bir kaptan gibi davrandığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından Mustafa Cengiz ve Uruguaylı file bekçisi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mustafa Cengiz, Christian Luyindama, Marcao, Mustafa Muhammed'in sözleşmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Bizim değer verdiğimiz futbolcular. Eşik, taban, tavan fiyat yok, o anda kulübün mali yapısına bağlı. Bütün bunlar ciddi faktörler. Bir yapılandırma da imzalayacağız. Ana şartlardan biri bütçemizi önemli ölçüde düşürmek. Ben tekrar Muslera'ya teşekkür ediyorum. Maaşını 3 milyon 750 bin Avrodan 2,5 milyon Avroya indirdi. Müthiş bir indirim. Pandemide de önderlik yaptı, gerçek kaptanlık yaptı bize. 3 kuruşun peşine düşmedi. Kendisine çok iyi teklifler olmasına rağmen. Bize ihtar çekmedi." diye konuştu.

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak da bu soruyla ilgili, "Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sona yaklaştık. İnşallah onların imzalarını da başkanımızın önüne götüreceğiz. Mustafa Muhammed'de bütün opsiyon Galatasaray'ın elinde. Her şey Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda imzalandı. Mustafa Muhammed Galatasaraylıdır, böyle devam edecek. Hiçbir sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Belhanda yönetimin aldığı bir karar"

Mustafa Cengiz'in Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin yönetimin kararı olduğunu kaydetti.

Cengiz, bazı çevrelerin yönetimle teknik direktör Fatih Terim'i karşı karşıya getirmeye çalıştığını savunarak, "Bizim onay makamımız genel kuruldur. Hocamızın her şeyle ilgili bilgisi var, asla bir sorunumuz yok. Hocamızı da zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Hocamız bu tuzağa düşmedi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya Başkan Cengiz, "İki takım da değerli rakibimiz, ikisinin de üzülmemesini dilerim. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. İkisi de üzülmesin. Orta yolu bulsunlar." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Muslera: "3 yıl sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum"

Fernando Muslera, Galatasaray'a şampiyonluklar, kupalar, başarılar kazanmak için geldiğini belirterek, "Önümüzde 3 yıl daha var. Kaç tane kupa varsa hepsine talibim. Belirli bir sayı vermem doğru olmaz. Maksimum ne varsa bütün kupaları kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Deneyimli file bekçisi, 43 yaşındaki Gianluigi Buffon'un örnek verilmesi ve aktif kariyerini noktaladıktan sonraki planlarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Buffon çok güzel bir örnek. Ben de 3 yıl daha sözleşmemi uzattım. 3 yıl sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Bir yandan da çok fazla gelecek hakkında konuşmayı seven bir yapım yok. Bu zamana kadar Galatasaray'a önemli hizmetlerim oldu, beraber birçok kupa kazandık. Bu üç yıl boyunca da maksimum ne kazanabilirsek onu hedefliyorum. Bitirdikten sonra belki sportif direktörlük, belki antrenörlük, belki kaleci antrenörlüğü, belki ülkeme giderim bütün günü plajda geçiririm onu da bilemiyorum. Kariyerimin sonunda ne yapacağıma karar vermiş değilim, tek odaklandığım nokta Galatasaray ve burada yaşayacağım başarılar."

"Türk kaleciliği iyi yolda, birçok yetenekli kaleci var"

Muslera, Türkiye'deki kariyerinde çok sayıda yetenekli isme karşı oynadığını ya da birlikte çalıştığını aktararak, "Hepsine büyük saygı duyuyorum. Kalecilik çok zor bir meslek, her pozisyonun bir telafisi var ama kalecilikte bir gün kahraman oluyorsunuz, bir gün en kötü oyuncu sizsiniz. Ortası yok, sizin yapacağın hatanın bir telafisi de yok." şeklinde görüş belirtti.

Muslera, en beğendiği kalecilerin sorulması üzerine, "Türk kalecilik tarihinin efsanelerinden biri olan Rüştü Reçber'i ilk sıraya yazabiliriz. Birçok yetenekli kaleci var. Rakip olarak oynadığım, takip de ettiğim Mert, Altay, Ersin, Uğurcan var. Uzun yıllar burada olduğum için Türk kaleciliğinin ne kadar iyi yolda olduğunu, geliştiğini görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Muslera, bu sezon kimin şampiyon olacağı sorusuna Türkçe, "İnşallah Galatasaray" yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz