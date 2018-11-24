Fernando'da Sıkıntı Yok

Konyaspor maçından sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında A. Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen Brezilyalı futbolcusu Fernando maça 11'de başladı. Mücadelenin 81. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Fernando, yerini genç futbolcu Celil Yüksel'e bıraktı. Maçta sakatlanan Fernando'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)