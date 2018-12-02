Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Fernando gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak. Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Fernando cezalı duruma düştü. Maçtan önce sarı-kart sınırında bulunan Fernando, 40. dakikada sarı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu böylece gelecek hafta Türk Tekekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı oldu ve takımını yalnız bırakacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)