Fernando Boldrin, Çaykur Rizespor'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kayserispor'dan Fernando Henrique Boldrin'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Boldrin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeni takımı ile idmana çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor'da son zamanlarda oynayamadığı için mutsuz olduğunu belirtti.

"Mutsuz olduğum için transfer izni istedim"

Transferin çok hızlı geliştiğini ifade eden Boldrin, "Mutsuz olduğum için transfer izni istedim. Çaykur Rizespor'un teklifi gelince buraya gelmenin doğru olduğunu düşündüm." dedi.

Sezon başında bazı teklifler aldığına değinen Boldrin, "Bu sezon transfer düşünüyorduk. Bu nedenle sezon başı maçlarında forma giyemedim. Hocamızla hiçbir problemim olmadı ama her hocanın da kendi seçimleri vardır. Ben de kendi seçimimi yaparak Rize'ye geldim." diye konuştu.

Yeni takımı ile ilk idmanına çıkan Boldrin, yeşil-mavili ekipte 10 numaralı formayı giyecek.

Antrenman

Öte yandan Karadeniz temsilcisi, Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sürdürdü. Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Musa Çağıran, Petrucci, Samudio ve Oğulcan Çağlayan takımdan ayrı salonda çalıştı.

Futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.