Fernando Alonso yenilenen Toyota Hilux modelini test etti
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Fernando Alonso yenilenen Toyota Hilux modelini test etti

Toyota Hilux’ın üretim öncesi yeni nesil prototipi, ilk olarak motorsporlarının efsane ismi Fernando Alonso tarafından test edildi.

Fernando Alonso yenilenen Toyota Hilux modelini test etti
07.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:08

Toyota Hilux'ın üretim öncesi yeni nesil prototipi, ilk olarak motorsporlarının efsane ismi Fernando Alonso tarafından test edildi.

Fernando Alonso ve Marc Coma, geçtiğimiz yıl İspanya'da 2020 Dakar Ralli'sine hazırlanırken rally raid özelliklerine sahip TOYOTA GAZOO Racing Hilux'ın yanı sıra Yeni Hilux'ın da üstün özelliklerini görme fırsatını buldular.

Alonso ve Coma ikilisi, dünyanın en zorlu motorsporları organizasyonlarından biri olarak gösterilen Dakar Rallisi'ndeki ilk denemelerinde bitiş çizgisine Hilux ile ulaşmayı başarmıştı.

Hilux'un yeni jenerasyonu, yeni 2.8 litre motoru ve süspansiyon geometrisi ile çıtayı yükseltiyor.

Yeni Hilux'ı ralli araçları için özel olarak tasarlanan etaplar ve zorlu yollarda test eden Fernando Alonso, Hilux'ın bir efsane olduğunu ve bu aracın her zaman vazgeçilmez favorisi olduğunu ifade ederek, "Yeni Hilux Toyota Gazoo Racing'in daha iyi otomobiller üretme felsefesiyle hayat buldu. Böylesine zorlu şartlarda, ralli etaplarında yeni bir aracı test etmek ve limitlerine kadar zorlamak çok güzeldi. Yeni 2.8 litre motor gerçekten iyi tepkiler veriyor ve yeni süspansiyon harika hissettiriyor. Hilux'ı limitlerine kadar zorlasanız da konfordan ödün vermiyor. Yeni Hilux'ın yenilmez olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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