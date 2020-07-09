Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı'nda
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Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı'nda

Renault DP World F1 Takımı, 2021 sezonundan itibaren Fernando Alonso ile anlaştı.

Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı'nda
09.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:34

Renault DP World F1 Takımı, 2021 sezonundan itibaren Fernando Alonso ile anlaştı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault DP World F1 Takımı, 2021 sezonu için Formula 1 severleri heyecanlandıran bir karara imza attı.

Kariyerinde 314 Grand Prix startı, 32 zafer ve 97 podyum skoruna sahip Fernando Alonso ile anlaştığını duyuran takım, yeni sezonda Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisiyle mücadele edecek. Renault ve Fernando Alonso arasındaki geçmişe dayalı güçlü bağ açısından bu birliktelik, hem marka hem de pilot için büyük bir anlam taşıyor.

Açıklamaya göre, Renault, temsil ettiği değerlerle Formula 1'deki büyük markalardan biri olarak öne çıkıyor. Alonso ise farklı deneyimlerle kendini zenginleştirmiş, çok sevilen takımıyla birlikte Formula 1'e dönen büyük bir pilot olarak görülüyor. Alonso'nun çalışma prensibinin yanında DNA'sını oluşturan azmi ve yeteneğiyle Renault ile yeniden kusursuz bir uyum sağlaması beklenirken, Alonso birlikteliği aynı zamanda markanın Formula 1'e olan bağlılığı için de önemli bir adım olacak.

Renault, Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisiyle birlikte deneyim ve gençliği bir araya getirerek birbirini tamamlayan bir takım oluşturmayı amaçlıyor. Alonso'nun mücadeleci ruhu ve tecrübesi tüm ekibe katkı sağlayarak, takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir avantaj oluşturması bekleniyor.

"Formula 1'e bağlılığı sürdürme ve tekrar zirveye çıkma planı için önemli"

Açıklama görüşlerine yer verilen Renault Sport Racing Genel Müdürü Cyril Abiteboul, Fernando Alonso ile atılan imzanın Renault Grubu'nun Formula 1'e bağlılığını sürdürme ve tekrar zirveye çıkma planı için taşıdığı öneme işaret etti.

Abiteboul, "Fernando'nun yeniden ekibimize katılması, marka için büyük bir değer oluşturuyor. Fernando'nun ekip ve motorspor tutkunları arasındaki güçlü ilişki, Renault'nun seçiminde çok güçlü bir etken. Bu birliktelik, gelecek için bir proje niteliği taşıyor. Fernando'nun deneyimi ve kararlılığı, ekibimizi modern Formula 1'in gerektirdiği mükemmelliğe taşımak için birbirimize en üst seviyede fayda sağlamamızı mümkün kılacak. Ayrıca hızla büyüyen ekibimize engelleri aşmak için gerekli olan yarış ve kazanma kültürünü kazandıracak. Esteban'la birlikte Renault DP World F1 Takımını en iyi koşullarda 2022 sezonuna hazırlama görevini üstlenecek." ifadelerini kullandı.

"Renault benim ailem"

Fernando Alonso ise şunları kaydetti:

"Renault benim ailem, en güzel anılarımı burada yaşadım ve iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu unvanını kazandım. Artık ileriye bakıyorum. Bu benim için büyük bir gurur ama aynı zamanda kariyerimin başında bana şans tanıyan ve bugün en üst seviyedeyken yeniden takıma katılma imkanı veren ekiple birlikte olmak büyük bir heyecan.

Takımın projesiyle paralel prensip ve isteklerim var. Kış dönemindeki gelişimi, takımın 2022 sezonu hedeflerinin inandırıcılığını artırıyor. Ekipteki herkesle tüm yarış deneyimimi paylaşacağım. Ekip yeniden podyuma çıkmak için istekli ve gerekenlere sahip, ben de öyle."

Kaynak: AA

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