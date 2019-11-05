Fernandez ilk ziyaretini Meksika'ya yaptı

05.11.2019 08:14

BUENOS Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Alberto Fernandez, ülkesinde dolar alımına getirilen kısıtlamaya ilişkin, "10 Aralık'ta hükümet değişiyor, ekonomik gerçeklik değişmiyor. Şu an tek ekonomik gerçeklik, Macri'nin, Merkez Bankası rezervlerinden milyarlarca doların çıktığını gördükten sonra, dolar alımına kısıtlama getirmek zorunda kalmasıdır." dedi.

Ülkede aralık ayında Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek olan Fernandez, seçimleri kazanmasının ardından ilk ülke ziyaretini gerçekleştirdiği Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Fernandez, Meksika Devlet Başkanı Obrador ile et, siyah fasulye ve otomobil sektörü gibi ticari ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü hatırlatan Fernandez, "Trump ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdim, bize yardım etmeye istekli olduklarını zannediyorum." dedi.

"10 Aralık'ta hükümet değişiyor, ekonomik gerçeklik değişmiyor"

Fernandez, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ekonomi politikalarını eleştirerek, ülkede doların yüksek oluşundan onu sorumlu tuttu.

Ülkede yatırım amaçlı dolar alımına getirilen kısıtlamaya ilişkin Fernandez, "Arjantin'in dolarla ile yaşadığı duruma Macri neden oldu. (Başkanlık görevini üstleneceği tarih) 10 Aralık sihirli bir tarih değil, o gün geldiğinde göreceğiz rezervlerde ne kadar dolar kaldığını. Bu durum, hükümetin değişmesiyle düzelmiyor." ifadesini kullandı.

Fernandez, Macri hükümetinin dolar rezervini iyi değerlendiremediğini savunarak, "10 Aralık'ta hükümet değişiyor, ekonomik gerçeklik değişmiyor. Şu an tek ekonomik gerçeklik, Macri'nin, Merkez Bankası rezervlerinden milyarlarca doların çıktığını gördükten sonra, dolar alımına kısıtlama getirmek zorunda kalmasıdır. Başkanın değişmesiyle bu durum tersine dönmüyor." diye konuştu.

Arjantin'in ekonomik krizden çıkması için Obrador'un yardım edeceğini belirten Fernandez, Meksika Devlet Başkanı ile bu konuda ortak bir bakış açısına sahip olduklarını kaydetti.

"Venezuela meselesinde ne düşündüğümü herkes biliyor"

Fernandez, Venezuela meselesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya ise "Venezuela meselesine değinmedik çünkü herkes Lopez Obrador'un ve benim bu konuda ne düşündüğümü biliyor. Bu, görüşmede ele alınmayan bir konuydu." yanıtını verdi.

Arjantin'de başkanlık seçimini kazanmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Fernandez'i iki kez tebrik etmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşeceğini söylemişti.

Arjantin'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, Peronizmi savunan Herkesin Cephesi Koalisyonu, geçerli oyların yüzde 48'ini almış, Alberto Fernandez ülkenin yeni devlet başkanı, önceki Devlet Başkanı Cristina Kirchner de devlet başkanı yardımcısı olmuştu.

Kaynak: AA