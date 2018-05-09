Eski Beşiktaşlı Fernandes, Rusya'da Yılın Futbolcusu Seçildi

Beşiktaş forması altında 2011 yılında Spor Toto Süper Lig'e transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, Rusya'da yılın futbolcusu seçildi. Bu sezon Rusya Ligi'nde çıktığı 28 karşılaşmada 2.385 dakika süre alan Portekizli yıldız oyuncu takımı adına 7 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

"BU BENİM İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUMUZ"

Rusya Premier Lig 29. haftasında Lokomotiv Moskova sahasında Zenit'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Manuel Fernandes, "Başarılı bir sezon geçirdik. Bu şampiyonluğu hak ettik." diye konuştu. Portekizli futbolcu öte yandan, "Bu benim ikinci şampiyonluğum. Daha önce 2004/05 sezonunda da Benfica'da şampiyonluk yaşamadıştım. Türkiye'de de Beşiktaş'ta şampiyonluğa çok yaklaşmıştık ama son haftalarda şanssızlıklar yaşadık." diye konuştu.

ZENIT'İ YENİP ŞAMPİYON OLDULAR

Rusya Premier Lig'de 2001 yılından bu yana şampiyonluğa hasret olan Lokomotiv Moskova, tam 14 yıl sonra bu mutluluğu yaşadı. Teknik Direktör Yury Semin yönetiminde ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren Lokomotiv Moskova, 29. haftada müsabakasında tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçta Zenit'i konuk etti. Lokomotiv Moskova rakibi karşısında 87. dakikada Eder'in attığı golle galip gelerek 2017/18 sezonunu şampiyon oldu.