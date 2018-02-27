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Taraftara Hareket Yapan Fernandao, PFDK'ya Sevk Edildi

Fenerbahçeli Fernandao, Beşiktaş derbisinde gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçeli Fernandao, Beşiktaş derbisindeki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın Beşiktaş maçındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (12)

  • CİMBOMLU:
    Yanlış karar. Şenol Güneş’in men olması gerekiyor. Ormanın ise Aykut Kocaman’a salladığı yalan ve iftiralardan ceza alması gerekiyor. Yanlı davranma TFF
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  • FB:
    Ahlak yoksunu sen o hareketini git kendi ulkende yap.. bjk taraftari olsa dahi sen benim ulkemdeki insanlara bunu yapamazsin tff umarim caydirici bi ceza verir
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  • TARAFTAR:
    Bu hakaret ve ahlaksızlık oluyorda volkan demirel ve emre belezoğlunun küfürleri iltifatmı oluyor ?
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