Taraftara Hareket Yapan Fernandao, PFDK'ya Sevk Edildi

Yanlış karar. Şenol Güneş’in men olması gerekiyor. Ormanın ise Aykut Kocaman’a salladığı yalan ve iftiralardan ceza alması gerekiyor. Yanlı davranma TFF
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Fenerbahçeli Fernandao, Beşiktaş derbisindeki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın Beşiktaş maçındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."