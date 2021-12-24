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Ferman Doğan'a ödül

Ferman Doğan'a ödül
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Alanında İz Bırakanlar" ödül gecesinde Ferman Doğan'a ödül. İşte detaylar...

Belerusta büyüyen turizm sektörünün ülke ekonomisine olan katkısının vurgulandığı, ülke turizminin bugünlere gelmesinde katkıları olan sektör duayenlerinin hatırlandığı ve turizm sektörüne yön veren kişi ve kurumların ödüllendirildiği törene çok sayıda iş insanı, sanatçı ve turizm acentesi katıldı. Gecede "İz Bırakanlar" kategorisinde turizmin gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Minsk sosyetesinin ünlü mekanı,Marriott Minsk ve Falcon Arena, projesinin açılışını ve konseptini kuran Ferman Doğan'a İz Bırakanlar ödülünü verdi . Doğan, ödülünü Minsk cemiyet hayatının ünlü iş kadını Natalia Zhukowskaya,'dan aldı

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