Ferizlide yoğun yağışın yaraları sarılıyor

20.08.2019 08:55

Ferizli, Fatih ve Serdivan ilçelerinin ardından, ülke genelinde en çok yağış alan üçüncü ilçe oldu.

Belediye yağmurla mücadele ekipleri yağışın başlamasıyla birlikte gece gündüz yoğun mesai harcayarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda, olası ani sel baskınlarına karşı yerinde müdahaleler de bulunarak, oluşabilecek büyük zararlara karşı önceden önlem aldı. Yağışın durmasıyla birlikte bu mesailerine devam eden ekiplerce, yoğun yağışın taşıdığı malzemelerle kapanan yolların açılması için de çalışmalar başlatıldı.

Merkez ve tüm mahallelerde aralıksız çalıştıklarını bildiren Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, "Şiddetli yağışın ardından zarar gören noktalarda etkin çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli yağışın etkisiyle tıkanan rögar, yağmursuyu hatları ve kanalların temizliği yapılıyor. Yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın taleplerini de alıyoruz ve yerine getiriyoruz. Yoğun yağışın hasarlarını en kısa zamanda onarmaya yönelik gayretli çalışmalarımız, tüm ekip ve ekipmanlarımız ile 7/24 kesintisiz sürecektir" şeklinde bilgi verdi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki dört gün içinde Ferizli ve Sakarya'da yoğun sağanak yağış uyarısı verdi. Ekipler uyarıları dikkate alarak sahalarda olacaklarını bildirdiler.

Kaynak: Bültenler